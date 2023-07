Psicosis sobre formar parte de los Vipers: 'Es un sentimiento de satisfacción'

El campeonato de tercias estará en juego nuevamente, en una lucha entre los actuales campeones, la Nueva Generación Dinamita conformada por Hijo de Máscara Año 2000, Sansón y Forastero; y los Vipers que fungirán como retadores, quienes están integrados por Abismo Negro Jr., Psicosis y Toxin.

En entrevista para RÉCORD, Psicosis, elemento de los Vipers, tanto actuales como en su versión original, platicó su sentir al ser el de mayor experiencia en este tridente que busca coronarse por primera vez.

“Es un sentimiento de satisfacción y más ahora con chavos que tienen deseos de hambre. Me da gusto estar al lado de ellos, apoyarlos y agradezco que ellos me respeten y me tomen en cuenta, porque todo eso ya se perdió en la lucha libre. Estos chavos me tienen respeto y se acoplan a trabajar conmigo”, dijo el gladiador.

No obstante, la facción que tendrán en frente tiene un estilo de lucha diferente al que ellos manejan y esto podría ser contraproducente, de tal manera que no se confían y muestran respeto a sus rivales.

“Son luchadores de mayor peso y experiencia, porque vienen de otra escuela, pero creo que tenemos la posibilidad de ganar estos campeonatos. Sí nos va a costar, pero al menos con los que llevo de equipo, les tengo confianza que, con su estilo y manera de trabajar, vamos a salir campeones”, mencionó Psicosis.

