Dalys, la panameña que triunfó en México

Cuando se habla de lucha libre internacional la conversación se llega a limitar a Estados Unidos, Japón e Inglaterra. Sin embargo, el deporte de las llaves y contrallaves alcanza territorios que para mucha gente podrían parecer increíbles e incluso con la misma tradición y longevidad que la lucha libre mexicana. Tal es el caso de Panamá, tierra que vio nacer a Dalys y que hoy es considerada una referente dentro de la Arena México.

‘La Caribeña’ es la representación en carne viva del término ‘picar piedra’ y es que desde sus primeros pasos en la lucha mexicana la panameña se comprometió con este deporte. Dalys trajo a la Arena México un concepto nunca antes visto con un cuerpo sumamente trabajado y que rompió los estereotipos de las amazonas nacionales, convirtiéndose de paso en la primera amazona de su país en pisar el ring sagrado de la México.

“Fue un proceso, al principio tuve que caerme como cualquier novato y levantarme para poder demostrar mi talento a todo este público de la Arena México y en general del país que es un público conocedor”, relató Dalys en entrevista con RÉCORD. “Yo quería triunfar aquí, ser alguien y creo que lo conseguí. Cada vez que salgo el recibimiento es indescriptible porque a veces el único nombre que se escucha es el de Dalys y eso es algo que me he ganado a pulso”, añadió.

Desde su debut en 2009, la ruda se ha consolidado como una de las amazonas más duras dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Su potencia física, combinada con unas letales patadas y un carisma único la colocaron rápidamente en el gusto de la afición que se entrega a ella en cada una de sus presentaciones. Su rudeza ya es única en los registros de la lucha libre femenil mexicana y con méritos se ha ganado ese lugar.

“La palabra ‘rudo’ implica muchísimas cosas. Dalys es la ruda más completa que hay, aunque no tenga los cinturones, eso no tiene nada que ver es un premio que te llegas a ganar si le echas muchas ganas y ya he sentido lo que es tener eso”, afirmó la amazona que busca extender aún más su legado en México.

