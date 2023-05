El Audaz sobre el Campeonato de Peso Medio: 'No quiero dejar pasar esta oportunidad'

Comienza la eliminatoria para encontrar contendientes al Campeonato Nacional de Peso Medio que se encuentra vacante, los participantes son: El Audaz, Rugido, Guerrero Maya Jr., Hombre Bala Jr., Rey Samuray, El Coyote, Felino Jr. y Zandokan Jr. La cita es este viernes 26 de mayo en la Arena México.

En el día de medios, El Audaz se dijo estar feliz por la oportunidad que el Consejo Mundial de Lucha Libre le ha otorgado para competir por un título, luego de que la mayor parte de los años anteriores se la ha pasado entre algodones y problemas personales.

“Estoy muy contento de estar en este cartel, después de tener una mala racha, de lesionarme mi tobillo, de caerme de mi moto y prácticamente estar inactivo en la Arena México, regresar a tener esas oportunidades la verdad que me da mucha alegría y sé que he venido haciendo otra vez las cosas bien, por eso el CMLL me ha tomado en cuenta”, dijo el luchador originario del estado de Oaxaca.

También habló sobre lo importante que sería quedar campeón, ya que a comparación de los demás luchadores de su generación como Titán, Hechicero, Esfinge y Templario que ya encabezan carteles, él aún le falta ese salto a las luchas estelares.

“Esta es la oportunidad que quiero. Tuve un mano a mano con mi profesor Virus, pensé que si le ganaba iba a ser una buena oportunidad para retarlo máscara vs cabellera y así llegar al siguiente nivel, sin embargo, nos llevamos la derrota. Ahora esta oportunidad por el campeonato no la voy a dejar ir”, comentó El Audaz.

Cabe recordar que el Campeonato Nacional de Peso Medio del CMLL quedó vacante después de que Templario renunciara a este por haber ganado el Campeonato Mundial de Peso Medio, pues según la Seria y Estable, cuando un luchador obtiene dos campeonatos individuales, tiene que renunciar a uno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMLL: SOBERANO JR. VS DRAGÓN ROJO JR, LA GRAN FINAL DE LA COPA JR.