Juventud Guerrera pide cambios en la WWE: 'Una nueva facción estaría superinteresante'

Para darle más 'punch' a esta historia, Juventud Guerrera considera que le vendría bien regresar a un viejo miembro que aporte su experiencia y conocimiento para doblegar a las otras facciones de WWE; recordar que en estos momentos la LWO ha entrado en rivalidad con The Bloodline y tiene cuentas pendientes con el Judgment Day.

“Está muy padre, pero creo que le falta que metieran a alguien de los que estuvieron antes, o traer a alguien, o que nos llevaran para estar en contra de ellos; una nueva facción estaría superinteresante”, describió.

“Mucha gente me pregunta si me gustaría estar con ellos y creo que la puerta está abierta, a mí nada más me queda ser una persona trabajadora, positiva, una persona de bien y dar una buena imagen como luchador”, indicó.

La carrera de Juventud en Estados Unidos contempla épocas en la ECW, WCW y WWE, además de apariciones en otras compañías como WWA, FWA, XPW, Total Nonstop Action Wrestling y recientemente en All Elite Wrestling.

“Todo puede pasar, pero siempre estando positivo y siempre firme. Me considero una persona con la capacidad necesaria para seguir creciendo, desarrollándome y seguir dando de qué hablar en el ambiente luchístico. Juventud Guerrera hay para rato y es para siempre”, respondió 'Juvi'.

Juventud Guerrera y los Mexicools

Juventud Guerrera fue parte de otra agrupación llamada Mexicools al lado de Super Crazy y Psicosis, la cual, no descarta, pueda regresar para volver a causar estragos, así como lo hizo en su máximo esplendor en WWE.

“Tengo ideas y proyectos que vamos a desarrollar en la nueva lucha libre, entonces estén pendientes en la Súper X. Vamos a aprovechar que ahora la lucha libre está en un boom. Un nuevo grupo de Mexicools también estaría superinteresante contra el LWO, entonces ahí lo dejamos en la mesa y depende también del público”, consideró.

Los Mexicools fueron parte de WWE entre 2005 y 2006, pero ante la salida de Juventud en 2006 de a poco la facción fue perdiendo presencia. Quedó disuelta totalmente luego de la salida de Psicosis y posteriormente de Super Crazy.

