Kemonito revela que lloró al ver su documental en Netflix

Todo un éxito ha sido el estreno en Netflix del documental 'Kemonito: La última caída', el cual desde este 19 de septiembre está disponible en la plataforma de streaming para deleite de todos los aficionados a la lucha libre.

Netflix describe esta producción dirigida por la periodista española Teresa de Miguel, como un "cortometraje íntimo de Jesús Juárez Rosales, la persona que se esconde detrás de la máscara de Kemonito, un luchador de talla baja que interpreta a la famosa mascota oficial del Consejo Mundial de la Lucha Libre (CMLL)”.

En entrevista con RÉCORD, Kemonito nos habló sobre su documental, el cual se rodó ya hace algunos años e incluso se ha proyectado en diferentes partes del mundo, teniendo reconocimientos y siendo nominado recientemente a los Premio Ariel, en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

“El proyecto ya tiene desde la pandemia, el documental se ha presentado en varias partes, en San Diego (Estados Unidos), en Puerto Rico, en Guatemala, en algunas partes aquí en México. Ya ha ganado algunos premios, nada más que ahora se hizo un poco más viral por la nominación al Ariel, aunque no ganamos, estuvimos nominados”, comentó quien fuera el primer Alushe.

Kemonito no quería hacer un documental

Kemonito reveló que previamente ya había proyectos para hacer algo con su personaje, aunque en realidad no tenía interés en ello, sin embargo, fue la periodista española Teresa de Miguel la que lo convenció de hacer un documental y retratar en pantalla cómo es su vida.

“La gente verá lo que es mi vida, en cierta forma, qué es lo que hago como Kemonito, qué es lo que hago con mi familia, qué sucede con nosotros los luchadores, con los micros, cosas sencillas y rápidas. Además, no quisimos hacerlo largo el documental porque nos tocó pandemia, no había forma de moverse”, agregó.

Por último, Kemonito reveló que hay una escena del documental que lo llevó a las lágrimas y es esa en donde ingresa a la Arena México y se escucha que la afición grita su nombre, pues en cierto modo lo ve como una proyección de lo que será su retiro de la lucha libre.

“Hay una parte donde me llevan en silla de ruedas, precisamente en la México, y se empieza a oír a la gente, aunque está vacía la arena, se oye a la gente, y están anunciando una lucha, se puede decir que es como si me estuviera despidiendo, en cierta forma. Me causó melancolía”, concluyó la carismática mascota azul.

