Bash in Berlin: Gunther y Cody Rhodes retienen sus campeonatos

La primera presentación de la WWE en Alemania fue todo un éxito; Bash in Berlin entregó cinco grandes combates en donde dos campeonatos se retuvieron por Cody Rhodes y Gunther, pero los cinturones de campeonas sí fueron arrebatados.

Cody Rhodes vs. Kevin Owens

‘The American Nightmare’ le ‘regaló’ una oportunidad a Kevin Owenes de arrebatarle el campeonato indiscutido de la WWE y en el combate estelar de la noche, Cody Rhodes tuvo que emplearse a fondo para retener el cinturón que ganó en el último Wrestlemania y fue el propio Owenes quien levantó el puño de Rhodes tras ganar el combate.

Gunther vs. Randy Orton

Randy Orton ha demostrado desde su regreso a la WWE que aún está a la altura de estos grandes escenarios y volver a pelear por un cinturón que estuvo a punto de arrebatarle a Gunther, quien sorpresivamente evitó la cuenta de tres luego de un RKO; posterior a esto un Slpeer fue la clave para que Ghunter retuviera el cinturón.

Alba Fire & Isla Dawn vs. Bianca Belair y Jade Cargill

El campeonato de parejas femenil fue el único de la noche que no pudo ser retenido y Bianca Belair y Jade Cargill arrebataron los cinturones en Alemania en un combate donde hubo dominio de ambas partes, pero al final se lo terminaron llevando las retadoras.

CM Punk vs. Drew McIntyre

El combate de correas fue uno de los más físicos de la noche en Berlín, donde a McIntyre no le basto con castigar con sillas y mesas a CM Punk, pues es al final fue Punk quien logró hacer contacto con las cuatro esquinas del cuadrilátero y llevarse el combate.

Priest y Rhea vs. Dominik Mysterio y Liv Morgan

En el combate que abrió la noche en Bash in Berlin, el combate mixto fue dominado por Terror Twins y a pesar de que el resto de The Judgment Day llegó a apoyar a Dominik y Liv Morgan, no fue suficiente para evitar su caída en Alemania.