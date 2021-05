New Jack: El luchador extremo falleció a los 58 años

Jerome Young, mejor conocido como New Jack, falleció a los 58 años después de sufrir un infarto.

Ícono de la lucha libre profesional extrema, New Jack fue uno de los integrantes de la Extreme Championship Wrestling (ECW), empresa que se unió a la World Wrestling Entertainment (WWE) en 2006.

New Jack debutó en la WWE en 1992. Sus primeros pasos como luchador profesional los dio como integrante de la pareja The Gangstas, junto a Mustafa Saed, pero tras varios años de no acabar de explotar la dupla dio el salto a la ECW.

Como miembro de la popular y aclamada marca lucha libre extrema, New Jack no puso límites al dolor y se convirtió en todo un icono de esta vertiente del wrestling. Su físico pasó a un segundo plano, por detrás de su ego y su personaje. La sangre y el uso de artilugios contundentes y puntiagudos se convirtieron en el complemento perfecto para un luchador que marcaría una época.

Por su estilo de lucha New Jack terminó rompiéndose una pierna, perdiendo la visión de un ojo y sufriendo una fractura de cráneo al salir mal un movimiento en un combate y se retiró en 2013.

