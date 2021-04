WWE: Jennifer Cantú, primera mexicana en firmar por la empresa de Vince McMahon

WWE continúa apostando por el talento mexicano y es por ello que han decidido hacer historia al firmar a la primera mujer nacida en nuestro país para empezar su preparación en el Performance Center. Jennifer Cantú se ha convertido de manera oficial en una integrante más de la empresa de Vince McMahon.

Cantú es una joven regiomontana hija del luchador Bronco, quien no ha debutado de manera oficial en los cuadriláteros mexicanos. Sin embargo, su exitosa carrera como halterista la pusieron en la mira de los scouts de WWE. En su palmarés se encuentran tres medallas de oro obtenidas en la Copa del Mundo de Fuzhou, China dentro de los 71 kilogramos.

Jennifer Cantú se convierte en la primera luchadora mexicana en firmar con @WWE. La regiomontana de 23 años comenzará su preparación en el Performance Center. @record_mexico https://t.co/hjF9SCRtHl pic.twitter.com/vaQ2ebuaNd — Saúl Cano (@Saul_oCano) April 23, 2021

“El día de hoy me convierto oficialmente en la primer mujer 100% mexicana firmada en la empresa WWE. Después de tanto decir que seguiría los pasos de mi padre Ulises Cantú (Bronco), hoy se vuelve más que una realidad y con esto el mismo compromiso de seguir representando a mi país con honor, respeto y coraje como lo he hecho durante los últimos 13 años”, escribió la nueva integrante del Performance Center de la WWE en su cuenta de Instagram.

Cantú entrenó un tiempo con Tony Salazar, el principal profesor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Desde 2019 la regiomontana ha comenzado su preparación en los encordados, luego de que la esperanza de ir a Tokio 2020 se esfumó. La mexicana fue anunciada dentro de la camada que encabeza Sari Fujimura, la nipona sensación de la lucha libre mundial y que ya fue presentada en televisión en NXT Take Over: Stand and Deliver.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTOS ESCOBAR: 'HÉCTOR GARZA ME ENSEÑÓ A DISFRUTAR CADA MINUTO ARRIBA DEL RING'