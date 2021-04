WWE: Despidió al luchador mexicano Kalisto

La presencia mexicana cada vez se hace sentir menos en WWE y es que tras una sorpresiva ronda de despidos en la empresa, Kalisto quedó fuera de la misma. El mexicoamericano aguantó 181 días sin ser programado en Smackdown previo a su liberación de contrato.

Apenas el 9 de abril Kalisto rompió la sequía de actividad en la marca azul. Tras ser programado para la Batalla Real, en honor a André El Gigante — que WWE se sacó de la manga colocándola en el último episodio de Smackdown — el luchador de 34 años se vio reactivado, no obstante ha sido cortado apenas seis días después.

Hace unas semanas el luchador meditaba su situación y la hacía púbica en sus redes sociales. Un post en twitter en donde Kalisto hacía referencia a los 161 días que llevaba sin ser programado en aquél entonces (20 de marzo).

“Crees ustedes que han pasado 161 días? 161 días desde que fui reclutado para competir en Smackdown y sé lo que están pensando. ¿Es una falta de respeto para mí? ¿Una degradación? ¿Creen que me fui a casa y lloré porque no tengo una lucha? No. Todos los días, cada hora, minutos, segundo lo que como combustible para mi fuego. Y ese fuego se está acumulando, creciendo y ardiendo por ese único combate y esa única motivación que seguirá atormentándome para siempre”, dijo Kalisto hace unos días, negando frustración de su parte tras no ser programado.

La relación laboral se rompe luego de casi ocho años en los que Kalisto le regaló al Universo de la WWE grandes emociones. En NXT conquistó los campeonatos de pareja, así como el Campeonato Peso Crucero y en dos ocasiones el título de los Estados Unidos. Kalisto también fue acreedor al ‘Momento OMG’ del año en 2015. Además de Kalisto, WWE liberó los contratos de Billie Kay, Mickie James, Chelsea Creen, Tucker y Wesley Blake.

