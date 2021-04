Santos Escobar: 'Héctor Garza me enseñó a disfrutar cada minuto arriba del ring'

Santos Escobar no se olvida de la gente que estuvo a su alrededor en sus primeros años dentro de los encordados. El mexicano con mayor presencia en WWE en estos momentos recordó a Héctor Garza y uno de sus consejos que se han quedado plasmados en la trayectoria del líder del Legado del Fantasma.

“Héctor Garza, en paz descanse, fue una superestrella que me ayudó mucho en mis inicios. Era una persona muy alegre y muy contenta”, respondió Escobar a RÉCORD durante la conferencia de prensa de NXT Take Over: Stand & Deliver.

“Lo que más le aprendí fue a disfrutar cada minuto y cada segundo que paso arriba del cuadrilátero”, confesó el mexicano.

Durante su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre, El Hijo del Fantasma — hoy Santos Escobar en WWE — fue campeón mundial de tercias a lado del ‘Querubín’ y La Máscara.

Garza hizo valer su condición de veterano del ring y arropó a las entonces jóvenes promesas de la ‘seria y estable’.

Escobar goza cada instante en el cuadrilátero de NXT, ya sea luchando o haciendo promos, tal y como lo aprendió del difunto Héctor Garza.

Si bien, es imposible encontrar alguien que iguale el carisma del ‘Querubín’, lo que está haciendo el líder del Legado del Fantasma como heel (rudo) en NXT es para destacar. Pocos mexicanos en la historia de WWE han triunfado al encabezar agrupaciones y Escobar lo está haciendo a la perfección.

El oriundo de la Ciudad de México enfrentará a Jordan Devlin en la segunda noche de NXT Take Over: Stand & Deliver en una lucha de escaleras para unificar el Campeonato Peso Crucero de NXT, sin duda alguna el reto más importante del mexicano desde que llegó a la empresa de los McMahon.

