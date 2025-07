Penta Zero Miedo es derrotado por Seth Rollins en Monday Night Raw

Penta Zero Miedo enfrentó a Seth Rollins, estrella de la WWE y el estadounidense ganó la batalla con su clásico Stomp, garantizando su victoria.

La lucha fue presentada como el evento estelar de Monday Night Raw, llevada a cabo en Providence, capital de Rhodes Island.

Penta debutó el 13 de enero en WWE venciendo a Chad Gable, dentro de sus registros previos al combate ostentaba victorias contra Ludwig Kaiser, Grayson Waller y Pete Dunne. Por lo que la expectativa era muy alta.

¿Cómo le fue al nacido en Ecatepec?

Seth se vió en apuros en dos ocasiones, la primera llegó cuando el mexicano hizo el Penta Driver, el remate parecía definitivo, pero Freakin logró salir antes del conteo de los tres segundos.

La segunda llegó tan solo unos segundos después con el Mexican Destroyer, aunque esta vez el Mr. Money in the Bank no se salió del conteo, tocar una de las cuerdas le sirvió para interrumpirlo. El golpe final llegó cuando Seth le propinó un cabezazo en la zona blanda al Penta que condenó su derrota.

Stomp para llevarse la victoria.

Cuando parecía que quería aplicar un castigo, Seth Rollins le dio un cabezazo en la zona blanda al Penta, que lo dejó en la lona y así Seth le aplicó su famoso pisotón para que se llevara el triunfo en la lucha estelar de la noche.

A pesar de la victoria de la victoria de Rollins, el mexicano salió ovacionado, gesto que para muchos representó una victoria moral.

