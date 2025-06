¡Throwback! John Cena le regresó a CM Punk la 'pipebomb' de 2011

El final de la edición Friday Night SmackDown del viernes 20 de junio quedará marcado para la posteridad por ser el día en el que John Cena 'recreó' un momento que para los fanáticos de WWE es histórico. Y es que después de su lucha ante R-Truth, el actual campeón indiscutido de la empresa tomó el micrófono para hablar de su rivalidad con CM Punk.

John Cena sorprendió al público de Gran Rapids | Captura: WWE

El regreso de la 'pipebomb'

En 2011, en una edición de Monday Night Raw, John Cena quedó tendido en una mesa después de haber sido atacado, momento que posteriormente aprovechó CM Punk para hablar de algunos temas sensibles, con incluso algunos que estaban directamente prohibidos para poder mencionar en WWE, como el momento en el que mencionó que "la empresa probablemente estaría mejor el día en el que Vince McMahon muriera".

Ahora, 14 años después, tras concluir en descalificación su combate en contra de R-Truth, Cena fue atacado por Punk, quien terminó con la peor parte, pues el actual campeón, golpeó par de ocasiones a Punk en el rostro con su campeonato, para después aplicarle un Ajuste de Actitud sobre una mesa, dejarlo ahí, subirse a un esquinero y recrear el memorable momento.

14 años de diferencia | Facebook: WWE es Nuestra Adicción

"Punk, espero puedas escuchar esto estando ahí tan cómodo como puedas estar, debo sacar muchas cosas de mi pecho; no me caes mal, pero me desagrada la idea de que eres el mejor en el mundo, en realidad yo soy el GOAT; solo en algo eres mejor que yo, y es que eres la mayor mier** del mundo", expresó el actual campeón de WWE.

Además, John Cena aprovechó para mencionar a su amigo detrás de cámaras, Stu (a quien solía saludar al entrar al ring): "Mira Stu, estoy rompiendo la cuarta pared", dijo mientras miraba directamente a la cámara. También hizo mención de las veces que Punk ha cambiado de pensamiento: "Tú cambias de valores como yo cambio de camisetas".

Cena cruzó la 'puerta prohibida'

Dentro de la promo, John Cena argumentó contra CM Punk que su carrera se ha basado en sobreponerse a gente con mucho más talento, procediendo a mencionar algunos ejemplos: "Hola Claudio Castagnoli (Cesaro en WWE), Nic Nemeth (Dolph Ziggler), Matt Cardona (Zack Ryder)", generando sorpresa en el público, pues actualmente los luchadores mencionados forman parte de otras empresas.

Cardona saluda a Cena | Captura de X

Más tarde, uno de estos luchadores respondió a través de redes sociales; Matt Cardona vía X envió un saludo a Cena, dando paso a especulaciones del público con respecto a un posible regreso a la empresa donde trabaja actualmente su esposa, Chelsea Green.

