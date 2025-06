¡Word life! CM Punk recreó a Dr. Thuganomics, icónico personaje de John Cena

Una de las luchas más esperadas para WWE Night of Champions es sin duda la nueva edición de John Cena vs CM Punk, esta vez con sede en Arabia Saudita para el PPV que ha traído bastante polémica desde su anuncio. A pesar de haberse enfrentado en el final de la Elimination Chamber masculina, Cena y Punk desde 2011 no se ven las caras en un mano a mano, por lo que la rivalidad se ha convertido en algo más que personal.

Match card de la lucha entre Cena y Punk | Captura WWE

"This is the basic thuganomics"

El evento central de la edición de Friday Night SmackDown del 27 de junio fue un careo entre los dos protagonistas de una de las luchas más esperadas para la gira de retiro de John Cena, pues los fanáticos recuerdan con mucho cariño aquel enfrentamiento en Money in the Bank de 2011 cuando CM Punk se llevó la victoria y con él, el campeonato de WWE.

Ahora, en este nuevo reto, la semana anterior, John Cena había recreado la 'pipebomb' de CM Punk, misma con la que comenzaron sus viejos problemas con su actual empresa, pues en ella mencionó temas bastante sensibles. Por tal razón, tan solo una semana después de lo acontecido, Punk respondió a los juegos mentales con una entrada peculiar, pues aunque la canción evidentemente era el antiguo tema de Cena, la pantalla mostraba el lema "Punk life", seguido de la presencia del 'Chicago Made' vestido como el personaje de Dr. Thuganomics, el cual le dio un salto a la fama a Cena.

La gente 'explotó' con la entrada de Punk | Captura de WWE

La molestia en el rostro del campeón fue imposible de ocultar, y aún más cuando Punk comenzó a decir frases en rima, con motivo de seguirse burlando del personaje del 'Marine'.

Night of Champions 2025

Esta rivalidad es solamente una de las seis luchas que WWE presentará en el evento Night of Champions de este sábado 28 de junio, mismo que estuvo en peligro de ser pospuesto o cancelado debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Además de defenderse algunos de los campeonatos de la empresa, este evento tendrá las dos Finales de los torneos King and Queen of the Ring; quienes los ganen, obtendrán una oportunidad titular por el campeonato de su preferencia para SummerSlam 2025, mismo que por primera vez será un evento de dos noches.

Matc card de la Final del torneo masculino | Captura de WWE

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Ataque a WWE en Arabia Saudita? Emisión en vivo de SmackDown salió repentinamente del aire