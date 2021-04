Wrestlemania: Bianca Belair vs Sasha Banks, un enfrentamiento que hará historia

En 1952 el Coliseo de Baltimore abrió sus puertas para que tres mil 611 personas presenciaran historia pura, protagonizada por Ethel Johnson y un espectáculo innovador para la época: lucha libre femenil con un tinte muy peculiar. En los Estados Unidos comenzó a popularizarse los encuentros entre mujeres afroamericanas y a 69 años de aquel evento en el estado de Maryland, Bianca Belair y Sasha Banks culminarán este capítulo en Wrestlemania.

La Superlativa y La Jefa tienen el escenario perfecto para volver a hacer historia. Nunca dos gladiadoras afroamericanas habían disputado un campeonato en WWE y Wrestlemania 37 es el único lugar en el que esto podía suceder. El Raymond James Stadium y sus asistentes serán testigos de un combate que tiene más preámbulo que cualquier otra en la lucha libre femenil.

Belair está consciente del peso que caen sobre sus hombros, como la superestrella del momento en Smackdown. Haber ganado el Royal Rumble femenil la colocó en los libros de historia y está trazando su propio camino a la cima. La retadora al campeonato femenil de la marca azul, sabe que detrás de ella hay mucho más que solo un combate, es todo un movimiento al que ahora representa.

“Ser la primera mujer afrodescendiente que gana el Royal Rumble es un gran honor. Tomo esta plataforma de manera muy seria, ser una representante (del movimiento) es algo muy muy grande y estoy orgullosa de ser parte de esto”, dijo Belair días después de haber ganado su boleto al Main Event de Wrestlemania 37.

Sin embargo, Banks no permitirá que su contendiente se lleve todos los reflectores. En un combate tan importante como el de esta noche no hay margen de error. Al final del día, la gente solo recuerda a la vencedora y La Jefa no puede permitirse tal ofensa en sus terrenos. En cinco ediciones de Wrestlemania, Banks no ha podido obtener un solo triunfo.

“Quiero demostrar que cuando digo que algo va a pasar, es porque va suceder. Si me hago llamar a mí misma ‘la más fuerte, la más rápida, la más dura, la más grande, la mejor y la Superlativa, es porque es verdad”, dijo Bianca Belair.