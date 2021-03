WWE da total libertad a Andrade para firmar con otra empresa

.@SamoaJoe, @reymysterio, @RonKillings and @AndradeCienWWE collide in a #USTitle Fatal 4-Way Match at #WWEFastlane 2019: Courtesy of @WWENetwork.

FULL MATCH https://t.co/pRvoNUNM6f pic.twitter.com/kf5Tc820rJ

— WWE (@WWE) March 4, 2021