WWE: Hora y dónde ver EN VIVO el Día 2 de WrestleMania 40

Desde hace unos años atrás, la empresa líder en lucha libre del mundo, World Wrestling Entertainment (WWE), ha tomado la decisión de hacer su evento más importante del año, Wrestlemania, un evento de dos días, por lo que los aficionados pueden disfrutar de un fin de semana completo de espectáculo con este evento.

La lucha principal del día 1 de Wrestlemania 40 fue el combate por equipos que tuvieron The Rock y Roman Reigns y Cody Rhodes y Seth Rollins, donde la victoria se la llevaron ‘The Bloodline (The Rock y Reigns).

Con dicha victoria, se asegura que la pelea del día 2 entre Roman Reings y Cody Rhodes será bajo las reglas de The Bloodline, por lo que será un combate donde prácticamente todo va a ser valido, lo que le da un atractivo extra al Main Event.

Para el día dos también se tienen en cartelera grandes combates como el Campeonato de Mujeres de WWE entre Iyo Sky (c) vs. Bayley, Campeonato de Estados Unidos de WWE con Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton y Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE entre Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre.

¿Dónde y cuando ver el día 2 de Wrestlemania?