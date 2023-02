WWE: Jeff Hardy fue sentenciado a dos años de libertad condicional tras manejar ebrio

El caso de Jeff Hardy ha sido cerrado. Tras haber sido arrestado en junio del 2022 por conducir bajo influencia (DUI), el menor de los “Hardy Boyz” ha sido sentenciado a dos años de libertad condicional, además tendrá dos años con un dispositivo de bloqueo y 90 días de incautación.

Los problemas no terminan ahí para la exsuperestrella de la WWE, pues se le suspendió la licencia de conducir por diez años y tendrá que realizar la escuela de DUI ordenada por la corte.

La multa final que tiene que pagar el luchador de All Elite Wrestling es de de 4 mil dólares más 586 por los gastos del juicio, todo esto tras presentar declaración de no contestación por escrito, lo que significa que aceptó una condena y un castigo por el delito, pero no admitió su culpabilidad.

Jeff Hardy iba a tener participación junto a su hermano Matt Hardy en Triplemanía XXX Tijuana, sin embargo, a falta de cuatro días de llevarse a cabo la primera fecha del magno evento, el artífice del ‘Cisne Sentón’ fue detenido en el condado de Volusia, Florida, por conducir en estado de ebriedad.

En la revisión se detectó que estaba bajo el influjo de sustancias prohibidas, además tenía la licencia vencida, por lo que el luchador fue encarcelado y no pudo presentarse al máximo evento de Lucha Libre AAA Worldwide.

