WWE: The Rock regresó a Smackdown ante la emoción de miles de fans

The Rock está de vuelta en la WWE. El increíble regreso del legendario luchador Dwayne Johnson sucedió en Friday Night Smackdown dónde hizo una asombrosa entrada que encendió a los miles de fanáticos que no lo esperaban.

The Brahma Bullet apareció como invitado de Pat McAfee, quien también hacía su regreso a la WWE después de una lesión.

Ambos confrontaron a Austin Theroy, quien se había burlado de McAfee antes de que este lo amenazara de traer a alguien que lo pondría en su lugar. Fue entonces cuando la música de The Rock resonó en la arena y The Great One apareció ante el asombro del Universo.

COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS The Rock vuelve a la WWE y se encontró con Jonh Cena donde se encararon, pero a final de cuentas se dieron la mano y se abrazaron. WWE pic.twitter.com/0LxDhD9EQ3 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 16, 2023

Theory trató de menospreciar a The Rock, quien final, harto de sus palabras, lo atacó y remató con el People’s Elbow, para poner fin al segmento.

