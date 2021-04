Atlantis: 'Yo soy cómo Vicente Fernández, no me sé rajar y acepto el reto'

Atlantis mencionó que ya no le gustaría pactar una lucha por su máscara por el estrés que sufre, pero que sería muy complicado negarse en caso de que llegue un retador.

"Un luchador si no apuesta la máscara la gente no está feliz y hay que tenerla contenta y arriba del ring si sale un gallo yo soy como Vicente Fernández, no me sé rajar y yo soy de pocas palabras y acepto el reto", comentó Atlantis en charla con TUDN.

"Yo te digo ahorita que estoy tranquilo que ya no quiero apostar la máscara porque son cosas muy complicadas, yo me he aventado nueve máscaras donde en 15 días no como ni duermo. Yo ya no quiero pasar ese tipo de cosas, de ese tipo de estrés", agregó.

El legendario luchador también expresó su deseo por luchas por el Campeonato Nacional de Parejas juntos a su hijo, Atlantis Jr., campeonato que solo han conseguido dos parejas de padre e hijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE: DESPIDIÓ AL LUCHADOR MEXICANO KALISTO

"En la próxima oportunidad me gustaría hacer equipo con mi hijo (Atlantis Jr.) y buscar el nacional, el mundial e ir escalando", concluyó.