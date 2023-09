Blue Demon Jr y DMT Azul están listos para un episodio más de su acérrima rivalidad

Una de las rivalidades que más impacto tuvo en 2023 fue la de DMT Azul vs Blue Demon Jr., la cual tendrá otro episodio más, ahora con la empresa Vangellys Entertainment, el próximo sábado en Teoapantli, Canal Sagrado de Xochimilco en la Ciudad de México.

En entrevista para RÉCORD, el Diamante de la Lucha Libre señaló que a pesar de que su guerra con el Hijo de la Leyenda Azul no culminó en la pasada Triplemanía, sigue deseando destrozarlo y despojarlo de su incógnita.

"He estado buscando a Demon desde que salí del Consejo, lo enfrenté en el terreno independiente y desde ahí no lo he soltado. Creo que me tuvo miedo en estos últimos meses, porque lo he estado buscando para ese duelo de máscara contra máscara. No quiere aceptar su realidad, no quiere enfrentarse a un exponente como lo soy yo. Creo que ya debe dejar el puesto y aquí está el DMT Azul para quitarselo", declaró.

El odio entre estos dos enmascarados nació debido a la comparación entre sus personajes, pues las tonalidades y diseño de sus atuendos solían ser similares. Actualmente, eso acabó, ya que en cada función, DMT lleva un equipo de vestimenta diferente.

"Es un rival que me buscó, porque decía que me parecía a él. Pero ya cambié y ya no me encuentro ningún parecido con él; para que no me confundan. Pero vean la diferencia de calidad, de edad, de porte. No sé por qué dicen que me parezco a él, por dios, él se quiere parecer a mí.

Él me estuvo diciendo que yo era un don nadie, que no tenía una familia luchistica, pero eso tiene el doble de valor de que yo haya llegado a donde estoy, sin un legado, el legado que él no ha podido defender", concluyó.

