Alfredo Gutiérrez tras llegar a los 49ers: 'Los mexicanos somos trabajadores y de hu...'

Alfredo Gutiérrez se encontraba en casa junto a su familia cuando el teléfono comenzó a sonar. Era una llamada desde San José, California y estuvo a punto de rechazarla pensando que se trataba de un spam. Pero tan pronto la tomó su corazón aumentó al límite sus pulsaciones al tratarse de los 49ers, anunciándole que formaría parte de su equipo gracias al International Player Pathway Program, convirtiéndose así en el segundo jugador mexicano surgido de ese programa en alcanzar la NFL.

Ahora, el nacido en Tijuana, Baja California, cumplirá ese sueño —que tuvo desde la primera vez que se equipó con casco y hombreras— muy cerca de casa, a tan solo 835 kilómetros de esa frontera que tantas veces cruzó con el anhelo de un día permanecer de tiempo completo de ese otro lado ya como profesional.

“No me la creí porque no sabía ni qué división era la que nos tocaba este año. Yo la verdad estaba esperando que me iba a tocar un equipo muy lejos pero que me toque aquí cerquita, yo como bajacaliforniano, California es como mi casa, casi casi, entonces me cae de sorpresa, cuando me entra la llamada y ver el número de San José, dije ‘¿San José?’. Casi siempre cuando es número americano es un spam, pero contesté y eran los 49ers y no sabes ni actuar, ni qué decir, estás en shock”, dice Gutiérrez en entrevista con RÉCORD.

Gutiérrez se encontraba con sus padres, hermanos, su padrino y entrenador personal cuando tomó esa llamada que cambió su vida. Desde entonces ha estado en contacto constante con la organización, misma que le entregó un plan de entrenamiento para llegar en forma a los entrenamientos. Pero por lo pronto, será el próximo 12 de mayo cuando desde el aeropuerto de San Diego tome un vuelo directo a San Francisco para conocer por primera vez su nueva casa.

“Representa mucha responsabilidad, la verdad. Eso es lo que hablaba con mi compañero Isaac Alarcón que tenemos que representar a México como se debe, como somos los mexicanos trabajadores y de huevos porque tenemos que demostrar que así somos los mexicanos, que sí podemos con el trabajo y la verdad es que voy decidido a dar todo. Voy a dar lo mejor que pueda y ya si no, que no quede en mí, que diga ‘no, es que me faltó y por eso no pude’, voy a dar todo lo que tenga en el asador y no dejar dudas”, asegura el liniero de 25 años.

Los Niners son uno de los equipos más ganadores con cinco anillos de Super Bowl, y por lo mismo, una de las franquicias con mayor número de aficionados en territorio mexicano. Por lo que tan pronto se esparció la noticia de que Gutiérrez sería parte de esa organización, una ola de mensajes de felicitación inundó las redes sociales, a la espera de que Alfredo haga historia formando en un futuro parte del roster.

“Me veo jugando pronto, me van a dar chance de jugar en pretemporada pero el próximo año me veo jugando, siento que me he preparado bastante para esa oportunidad. Sé que queda mucho por mejorar pero no voy a aflojar para el día que venga esa oportunidad estar al 100% preparado para asimilarlo”, afirma Gutiérrez y descarta sentir tensión por tanta atención sobre él tras el anuncio.

“Presión no, al contrario, me da gusto que la gente me esté apoyando. Que quieran ver a un mexicano más en NFL, porque si algo es reconocido por muchos atletas en otros deportes es que dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y quiero demostrar que no y la gente me está demostrando que no. No he visto un solo mensaje que sea negativo en las redes sociales hacia mí de lo que puedo checar, luego está mi familia que ellos sí checan más y más, tampoco han visto nada negativo”, puntualiza.

