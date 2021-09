NFL: Lawrence vs Burrow acapara reflectores en el Jaguars ante Bengals

Rara vez se llega al día del draft con la selección número uno prácticamente asegurada. Jaguars y Bengals tuvieron la fortuna de encontrarse con dos talentos generacionales en la posición de quarterback en el momento que más lo necesitaban. Ambas franquicias apostaron en grande por dos prodigios del futbol americano colegial que hoy vivirán el primer duelo de muchos más en la NFL. Ser un mariscal de campo de primera ronda es un gran privilegio, pero es una mayor responsabilidad.

Esta jueves se enfrentarán los últimos dos hombres que fueron elegidos en el pick global número uno en los dos últimos procesos de reclutamiento. Joe Burrow (2020) recibirá en su nueva casa a Trevor Lawrence (2021) en un duelo que reunirá a un par de rostros familiares, luego de su duelo en la Final Nacional del 2020. Aquella noche Lawrence experimentó lo que era una derrota en el futbol americano colegial a manos de un talento generacional como él. Con tres juegos en la NFL, el mariscal de campo de los Jaguars está viviendo una etapa de aprendizaje que requiere un poco más de velocidad.

“Siento que cada semana estoy mejorando”, dijo el pasador del equipo de Jacksonville. “Definitivamente estoy sintiendo el proceso. Siento que me he visto muy bien. Me siento bien con el lugar en donde estoy”, añadió.

Burrow, por su parte, está viviendo su segundo año en la Liga y la presión ha disminuido sobre sus hombros. Tras perderse la mayor parte de su año de novato por una lesión de ligamentos, el quarterback de los Bengals prácticamente está viviendo sus primeros duelos en la NFL, al igual que su contraparte. En Cincinnati se alcanza a distinguir una gran confianza en su líder y en su proceso, mismo que está siendo acompañado por sus compañeros alrededor.

“Tienen que darle el crédito a ellos”, dijo Burrow de su línea ofensiva. “Se están volviendo mejores semana a semana. En mi segundo touchdown (contra Pittsburgh) Ja’Marr (Chase) fue mi quinta opción de lectura. Le dije a mi línea ofensiva que ese había sido un touchdown suyo”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: RICHARD SHERMAN FIRMÓ POR UN AÑO CON LOS TAMPA BAY BUCCANEERS