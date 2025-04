Draft NFL 2025: Hijo de coach de Falcons fue responsable de la broma a Shedeur Sanders

El misterio detrás de la polémica llamada falsa a Shedeur Sanders durante el Draft NFL 2025 ha sido resuelto. La organización de los Atlanta Falcons confirmó que Jax Ulbrich, hijo del coordinador defensivo Jeff Ulbrich, fue quien realizó la broma al joven mariscal de campo mientras este transmitía en vivo esperando ser seleccionado.

El incidente provocó una gran indignación en redes sociales, especialmente al saberse que el responsable tenía vínculos directos con una franquicia de la NFL.

Según el comunicado oficial de los Falcons, el joven Jax Ulbrich, de 21 años, encontró el número de contacto de Shedeur en un iPad abierto mientras visitaba la casa de sus padres por lo que aprovechó la oportunidad para anotar el número y, posteriormente, realizar la llamada falsa durante la segunda jornada del draft.

El equipo aseguró que Jeff Ulbrich no tenía conocimiento previo del acto de su hijo y que fue informado después de que el incidente ya había ocurrido.

La llamada, que inicialmente parecía ser de un gerente general, terminó en una decepcionante frase: "Tienes que esperar un poco más", provocando confusión y tristeza en Shedeur Sanders, quien vivía uno de los momentos más importantes de su vida.

Ante la gravedad de la situación, los Atlanta Falcons emitieron una disculpa pública a Shedeur Sanders y su familia, además de facilitar un contacto directo entre Jax Ulbrich y el jugador para ofrecerle disculpas personalmente.

"Los Atlanta Falcons no condonan este comportamiento y enviamos nuestras sinceras disculpas a Shedeur Sanders y su familia", menciona el comunicado oficial. Asimismo, la organización informó que ha estado en constante comunicación con la NFL y continuará cooperando plenamente en cualquier investigación que se derive de este incidente.

Por el momento, los Falcons no impondrán sanciones a Jeff Ulbrich, aunque han anunciado que revisarán y actualizarán sus protocolos internos para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. La NFL aún no ha determinado si tomará medidas adicionales contra la franquicia o los involucrados.

