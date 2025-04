Shedeur Sanders sufre cruel broma previo a ser seleccionado por los Cleveland Browns

Lo que comenzó como un momento incómodo y desconcertante para Shedeur Sanders durante el Draft NFL 2025 terminó con final feliz. Tras ser víctima de una cruel broma telefónica mientras transmitía en vivo, el joven mariscal de campo fue finalmente seleccionado por los Cleveland Browns, cumpliendo así su sueño de llegar a la NFL.

La historia de Sanders capturó la atención de miles de fanáticos, quienes vivieron junto a él las emociones extremas de una noche que parecía destinada al drama, pero que terminó en celebración.

Saunders fue elegido por los Browns | AP

En plena transmisión por Twitch desde la casa de su padre, Deion Sanders, en Texas, Shedeur recibió una llamada de un supuesto gerente general que, tras unos segundos de conversación, le soltó un inesperado: "Tienes que esperar un poco más."

El desconcertante momento se hizo viral rápidamente, provocando la indignación de los aficionados que no podían creer la falta de sensibilidad hacia un joven prospecto que aguardaba una de las llamadas más importantes de su vida.

Sanders y su familia se mostraron visiblemente molestos, preguntándose cómo había llegado su número a manos equivocadas.

Shedeur Sanders gets pranked by college students pretending to be the GM of the New Orleans Saints.



Prank caller: "This is Mickey Loomis here, the GM of the New Orleans Saints."



Sanders: "How you doing?"



Prank caller: "Good. How are you, man?"



Sanders: "Good, we've been… pic.twitter.com/u9wc5WlVVp

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2025