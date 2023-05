DeAndre Hopkins se va de Arizona Cardinals tras criticar a la gerencia del equipo

Los Arizona Cardinals han anunciado que se desprenderán de DeAndre Hopkins, para así convertirse en agente libre para la siguiente temporada.

Tras no llegar a un acuerdo con otro equipo para un intercambio, por lo que tuvieron que cortar su contrato y absorber parte de su sueldo para 2023.

Aunque no le afectará a los Cardinals en el tope salarial, la franquicia de Phoenix tendrá que pagarle a Hopkins 22.6 millones de dólares.

El receptor de 31 años llegó a Arizona en 2020 procedente de los Houston Texans, quienes recibieron a David Johnson, una selección de segunda ronda y otro de cuarta del Draft de 2021.

Otro de los motivos por el cual pudo darse su salida, es por sus palabras para la gerencia de los Arizona Cardinals, a quienes tachó de inestables.

"Lo que quiero es una gerencia que sea estable, algo que no he tenido en los últimos años que he estado en Houston y Arizona", comentó Hopkins.

Con esto, el receptor cerró su trayectoria en Arizona con solamente 35 juegos disputados, en los que sumó 221 recepciones, 2,696 yardas y 17 touchdowns.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: NFL: WASHINGTON, EN PROBLEMAS, POR EL NOMBRE DEL EQUIPO