Andy Reid confiesa que aún no quiere retirarse: 'Realmente no he pensado en ello'

Andy Reid ha llevado a los Kansas City Chiefs a conquistar el cuarto campeonato de su historia y ya piensa en volver el siguiente año en búsqueda del tricampeonato.

Pese a las especulaciones que señalaban el posible retiro del entrenador en jefe de 65 años, Reid dejó en claro que el retiro es algo que no ha pasado por su mente y está listo para llevar a los Chiefs a ser el primer equipo en la historia de la NFL en ganar tres títulos consecutivos.

"Ni siquiera he pensado en [retirarme]", dijo Reid, vía ESPN. "La gente sigue preguntándome. Realmente no he ido allí. Realmente no he pensado en ello".

Reid había dicho la semana previa al Super Bowl LVIII que sabrá cuándo será el momento de retirarse, y que simplemente este no es el momento.

"Mi mamá y mi papá me dijeron esto cuando estaban trabajando: 'Sabrás cuándo será el momento', y estoy listo para comenzar ahora mismo. Vamos.", declaró.

"Eso es lo que me decían cuando era joven. Era un niño curioso y así es como lo veo. En algún lugar sabrás cuándo es el momento. Hoy no es el día", añadió.

Este domingo, Reid se unió a Bill Belichick, Don Shula y Tom Landry como los únicos entrenadores en jefe en aparecer en al menos cinco Super Bowls. Además, luego de coronarse en lo que fue su tercer campeonato, se unió a un club exclusivo con Belichick, Chuck Noll, Bill Walsh y Joe Gibbs como los únicos entrenadores en levantar tres o más títulos.

Reid ha ganado ocho títulos consecutivos de la AFC Oeste y tiene 25 victorias en postemporada, lo que lo ubica en segundo lugar detrás de las 31 de Belichick. Es el único entrenador en jefe en la historia de la NFL en ganar 100 y 10 juegos de postemporada con dos franquicias diferentes, algo que sin duda le ha garantizado ser un futuro miembro Salón de la Fama, sin embargo, su historia aún no termina y está preparado para comenzar su vigésima sexta como entrenador en jefe.

