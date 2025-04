Dak Prescott se declara listo para volver a jugar con los Dallas Cowboys

Listo para jugar. A meses de que siquiera comience la pretemporada, el mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott se declara listo para jugar a pesar de aún no estar al cieno por ciento físicamente.

Dak Prescott fue operado del tendón de la corva | AP

La temporada pasada terminó de manera abrupta para Dak Prescott debido a una lesión en el tendón de la corva que lo alejó de los emparrillados desde la Semana 8, sin embargo, luego de pasar por el quirófano y largos meses de recuperación, Dak menciona que podría volver a jugar hoy mismo con los Cowboys si fuese necesario.

En el marco de un evento benéfico, Dak Prescott mencionó a los medios de comunicación presente que se siento listo para volver a los emparrillados, pero no quiere apresusar su regreso y espera estar al 100 por ciento para el inicio de la temporada, ya que no desea perderse un solo juego en 2025.

Prescott solo jugó 8 semanas en 2024 | AP

"Si tuviera que jugar un partido hoy, sin duda podría hacerlo" "Se trata de seguir adelante con salud para asegurarme de poder jugar 17 partidos, 20, lo que sea que lleguemos a tiempo", declaró Dak Prescott en la gala anual del Fondo para el Cáncer Infantil.

Dak Prescott reportará con Dallas las próximas semanas para comenzar actividades.

De igual forma, Dak Prescott confirmó su presencia en el comienzo de actividades de temporada baja de la franquicia, señalando que su recuperación va en tiempo y forma respecto a lo planeado.

Dak en practica de los Cowboys en 2024 | AP

"Me estoy acercando a donde quiero estar, no quiero calcularlo todo" "Sé que tenemos actividades de equipo próximamente; imagino participar en alguna, si no es que todas”, declaró Dak.

