Travis Kelce reacciona al histórico contrato de Saquon Barkley con Eagles: "Qué asco"

Saquon Barkley hizo lo inesperado y firmó una extensión de contrato millonario con los Philadelphia Eagles para convertirse en el corredor mejor pagado en la historia de la NFL.

Tras el acontecimiento que cimbró al futbol americano, Travis Kelce reaccionó a la concretación: “Qué asco”, mencionó al saber que 15 millones de dólares eran en forma de incentivos, junto a su hermano Jason.

“No me gusta eso. No me gusta para nada. ¿Tiene que conseguir una temporada de 2 mil yardas todos los años?”, catapultó.

¿Cuál es el contrato de Barkley?

Saquon Barkley y Philadelphia Eagles hicieron la extensión de contrato por dos años por un valor de 41.2 millones de dólares y entre ellos 36 millones garantizados con 15 millones en incentivos.

Cabe mencionar que fue adquirido por los actuales campeones en la agencia libre el año pasado por un contrato de tres años que alcanzó los 37.7 millones de dólares después de dejar a los Giants de Nueva York.

Números de Barkley en la temporada pasada

El jugador de los Eagles corrió para 2 mil 504 yardas en la temporada regular y los playoffs: Además logró romper el récord de Terrell Davis de más yardas por tierra combinadas en una temporada.

