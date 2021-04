Julian Edelman: Histórico receptor de New England Patriots anunció su retiro

Durante más de una década, Julian Edelman vivió la última historia de los desvalidos de la NFL, pasando de ser un mariscal de campo universitario de tamaño insuficiente a ser la opción favorita de Tom Brady en los tres equipos ganadores del Super Bowl de los Patriots. Dice que dejará la liga después de dar todo lo que tenía al deporte.

Citando una lesión en la rodilla que acortó su temporada 2020 después de solo seis juegos, Edelman anunció que se retira de la NFL después de 11 temporadas.

“Nada en mi carrera ha sido fácil. Y no es de extrañar, esto tampoco va a ser fácil ”, dijo Edelman luchando por contener las lágrimas en un video publicado en Twitter. “Siempre he dicho que me iré hasta que se suelten las ruedas. Y finalmente se han caído", agregó.

Temprano en el día, los Patriots rescindieron el contrato del Jugador Más Valioso del Super Bowl 53 luego de que el receptor fallara en un examen físico.

Trae un abrupto final a la permanencia de 11 años en Nueva Inglaterra del jugador de 34 años, cuya atrapada con la punta del dedo ayudó a completar la histórica victoria de los Patriots en el Super Bowl 51 sobre los Atlanta Falcons.

"Según cualquier medida de lo que constituye una carrera de élite en la NFL (victorias, campeonatos, producción), Julian lo tiene todo", dijo el entrenador de los Patriots, Bill Belichick, en un comunicado.

“Pocos jugadores pueden igualar los logros de Julian, punto, pero considerando su trayectoria profesional y longevidad, el grupo es aún más selecto. Es histórico. Este es un tributo a su legendaria competitividad, dureza mental y física y voluntad de sobresalir", agregó.

