Alfredo Gutiérrez se compara con jugador de Steelers y se ve campeón de NFL en 3 años

Alfredo Gutiérrez se llevó las manos a la cabeza y suspiró con fuerza. Cuando se decretó el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la desesperación por no tener equipo ni un lugar adecuado para entrenar lo llevaron a buscar a Rolando Cantú, un viejo conocido que solía alentarlo durante sus entrenamientos con Borregos del Tec de Monterrey al ver en él esa madera firme de roble que se necesita para no claudicar y soportar cada uno de los golpes que se reciben cuando se pretende trascender tan alto como la NFL.

El exliniero de los Cardinals tardó solo dos semanas en ayudar a resolver el problema de Gutiérrez. Le consiguió lo necesario para seguir entrenándose y le pronunció unas palabras que el corpulento liniero de 2.08 metros y 150.5 kilogramos repite como mantra ahora que forma parte del International Pathway Program de la NFL.

“(Cantú) me dijo ‘siempre debes estar preparado para cuando la oportunidad venga’. Ahora me dieron la oportunidad y gracias a Dios llegué preparado para el programa internacional. Es una persona sumamente importante en este proceso. Rolando Cantú, desde muy chico, me invitó a un juego contra Chargers en San Diego, y fue la primera vez que lo conocí, pero seguía yendo al Tec a darnos asesorías. Siempre creyó en mí, me decía que tenía oportunidad de llegar a NFL, que entrenara, que debía hacer caso en la escuela y a los entradores”, contó Gutiérrez en videoconferencia.

El egresado del ITESM Monterrey de 25 años de edad busca seguir los pasos de Isaac Alarcón, con quien alguna vez compartió los emparrillados y recién el año pasado utilizó la misma plataforma del programa internacional de la liga para dar el salto hasta la plantilla de los Cowboys. Y por ende, ha sido clave en la adaptación de Gutiérrez en su proceso por encontrar un lugar como él en el roster algún equipo, siendo Cardinals y Chargers sus favoritos, gracias a aquella invitación de Cantú en sus años mozos.

“Mi ‘gordito de oro’, así le digo a Isaac (Alarcón). Es importante en mi proceso, ma ha ayudado bastante, me ha tranquilizado, imaginarse en NFL es imposible pero tener a Isaac, hablar con él es tranquilizante. Me hace ver que sería de los más altos de la NFL, a veces se me olvida el cuerpo que tengo, pero Isaac me recuerda que tengo talento. Hablé con él y antes de que empezara la pandemia me dijo que podía llegar a este programa. Me conoce de cuando me vio jugar en prepa, somos buenos compañeros y amigos; le debo una”, comentó.

“Pero yo me veo en un equipo porque me siento preparado, que lo di todo. He mejorado como jugador y me siento listo para llegar a un equipo de NFL. Me veo listo para estar en el roster de 55 jugadores, depende de mí y cómo lo haga. En tres años me veo quedando campeón con un equipo, ¿cómo no? No estaría mal”, agregó.

Y es que recién en el Pro Day, el de Tijuana, Baja California, registró un salto vertical de 40 pulgadas y un salto de longitud estático de 10 pies con 5 pulgadas. Además, completó 31 repeticiones en el bench press, y fue cronometrado en 4.65 segundos en las 40 yardas. Números que causaron eco entre las voces de la liga, sobre todo porque su imponente físico hace recordar a Alejandro Villanueva, tacle de los Pittsburgh Steelers.

“Soy un tipo diferente, en Borregos la historia es de jugadores grandes y pesados que puedan bloquear la corrida, pero mi estilo es diferente porque puedo ser de protección de pases. Pienso que como Alejandro Villanueva de Steelers, mido una pulgada más, tengo casi el mismo peso pero me considero de su estilo de juego. He visto cómo juegan las personas de mi tamaño para copiarles, pero igual me siento bien en posición de tres puntos agachado, pero me siento por ahora como Villanueva el tacle izquierdo por el tamaño, tenemos casi el mismo físico”, describió.

