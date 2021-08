NFL: Bill Belichick no ha confirmado a Cam Newton como QB titular de Patriots

Después de no clasificar a la Postemporada en su primera campaña en muchos años sin Tom Brady, los New England Patriots aún no definen a su quarterback titular.

Y aunque todo hace suponer que será Cam Newton el elegido, el head coach, Bill Belichick no lo ha confirmado.

"No lo tomaré personal. Solo quiero que ustedes lo entiendan. Ustedes lo saben y yo lo se", dijo Newton al diario Boston Globe.

Aunque Mac Jones, seleccionado por los Patriots en el Draft de 2021, podría ser el ganador en la carrera para ser el QB titular de New England la próxima temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAM NEWTON: PROMETE CAMBIOS EN SU NIVEL PERSONAL CON LOS PATRIOTS