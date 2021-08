NFL: Patriots dieron de baja a Cam Newton; Mac Jones será el QB titular

Los New England Patriots dieron de baja al quarterback Cam Newton, despejando el camino para que el novato Mac Jones inicie la temporada como el mariscal de campo titular del equipo, según una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada dado que el equipo no ha comunicado oficialmente la decisión.

El descarte de Newton trascendió horas antes del plazo que tienen los equipos de la NFL para dejar sus planteles en 53 jugadores. También pone abrupto final al ciclo de Newton en New England.

Newton tuvo marca de 7-8 como titular de los Patriots, en la primera temporada del equipo tras la salida de Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers. Nueva Inglaterra cerró el año con foja de 7-9.

Newton fue el titular en los tres juegos de pretemporada, pero se perdió cinco días de entrenamientos previo a la última exhibición contra los New York Giants el domingo pasado debido a un “mal entendido" sobre los protocolos de covid-19 de la NFL. Tuvo que cumplir con el requisito de alejarse cinco días del equipo, el cual los jugadores no vacunados tienen que acatar, después de acudir a una cita médica fuera de la ciudad.

En cambio, Jones se destacó durante la pretemporada al demostrar que tenía la capacidad para comandar la ofensiva y recuperarse de errores. También se ganó el respeto de los veteranos. "Estaré listo para que cuando llegue mi momento", dijo Jones tras la victoria 22-20 sobre Giants el domingo.

