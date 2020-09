Steelers: Ryan Shazier anunció su retiro

A tres años de la terrible lesión que sufrió en la espalda el linebacker de los Pittsburgh Steelers, Ryan Shazier, que estuvo a punto de dejarlo inválido, anunció su retiro definitivo de los emparrillados.

Shazier utilizó las redes sociales para enviar un mensaje a los aficionados de Pittsburgh y de la NFL.

"Cuando tenía 5 años, hice el mayor descubrimiento de mi vida. Descubrí el juego que amo, el futbol. Desde entonces, he entregado mi vida al juego. El futbol me dio todo lo que siempre quise y más. Me enseñó sobre el trabajo duro, la dedicación, el trabajo en equipo. Me llevó a la universidad y a la NFL", dijo Shazier.

Former Steelers’ LB Ryan Shazier officially announces his retirement from football, via @RyanShazier. pic.twitter.com/UHl2MGCtkA — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 9, 2020

"Estoy aquí hoy para asegurarme de que el mundo sepa lo mucho que todavía amo el futbol, ​​lo agradecido que estoy por todo lo que el futbol me dio. Y estoy aquí para hacerle saber al mundo que hoy me retiro oficialmente del juego que amo tanto", agregó

Durante un juego en 2017 ante Cincinnati Bengals, Shazier recibió un mal golpe que le provocó una lesión en la médula espinal. Desde entonces estuvo en recuperación, pero en ningún momento dejó de pertenecer a los Steelers y mantenía la esperanza de volver a jugar.

