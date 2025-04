Aaron Rodgers sigue sin equipo y analiza el retiro; Pittsburgh Steelers el principal candidato

¿Fin de una era? Aaron Rodgers es el último mariscal de campo de una de las mejores generaciones que ha tenido la NFL en los últimos años, sin embargo, el tiempo no pasa en vano y con 41 años de edad, el ex quarterback de los New York Jets sigue sin encontrar equipo y el retiro ya es una posibilidad.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Aaron Rodgers sigue sin equipo en la NFL | AP

Rodgers aclaró que en este momento de su vida está enfocado más en temas personales que en la NFL, además reveló que ha tenido contacto ya con varias franquicias de la liga y apuntó que el tema económico no es un factor, pues está dispuesto a jugar inclusive siendo de los quarterbacks peores pagados de la liga.

"Le dije a cada uno de los equipos que no se trata del dinero. Dije que jugaría por 10 millones de dólares o lo que sea. Estoy abierto a todo y no me apego a nada. Así que sí, el retiro aún podría ser una posibilidad, pero ahora mismo mi enfoque ha sido y seguirá siendo mi vida personal”, declaró en Pat McAfee Show.

Rodgers fue liberado por los Jets | AP

Pittsburgh Steelers, principal candidato a firmar a Aaron Rodgers

No es ningún secreto que el principal candidato a quedarse con Aaron Rodgers son los Steelers, franquicia que ya ha tenido múltiples reuniones con Rodgers, sin embargo el veterano mariscal de campo que aún no hay un arreglo para llegar a Pittsburgh e inclusive desmintió las declaraciones de Ben Roethlisberger, histórico QB de la franquicia, quién lo acusó de utilizar al equipo para poder firmar con Minnesota.

"No ha hay una fecha límite. Sí, he hablado con Mike Tomlin en Pittsburgh, pero no hay nada y Ben Roethlisberger dijo en un programa que estaba esperando a los Vikings. Eso no es cierto", declaró.

Aaron Rodgers contempla el retiro | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TYRON SMITH, HISTÓRICO TACKLE DE LOS COWBOYS, SE RETIRA TRAS 14 TEMPORADA