'Estoy totalmente en paz', Eli Manning tras no entrar al Salón de la Fama

El exmariscal de campo de los New York Giants, Eli Manning, no logró avanzar a la lista de finalistas para el Salón de la Fama de la NFL, una decisión que no parece afectarle en lo absoluto.

El pasado jueves, Antonio Gates, Jared Allen, Eric Allen y Sterling Sharpe fueron los elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, en lo que representa la generación más pequeña en 20 años.

Manning, quien llevó a los Giants a la victoria en dos Super Bowls y fue nombrado Jugador Más Valioso en ambas ocasiones, no logró unirse a su hermano mayor, Peyton Manning, en Canton, Ohio, este año. Sin embargo, el exjugador dejó en claro que la decisión no afecta su percepción sobre su carrera.

"Estoy feliz por los muchachos que ingresaron. Todos son tan merecedores. Estoy feliz por ellos. Envié un mensaje de texto a algunos de ellos, los muchachos que conocía, y los felicité", comentó Manning en el programa NFL Network

El exmariscal también afirmó que no estaba sorprendido por la decisión y que lo tomó con serenidad. "Tenía la sensación de que no iba a ser mi noche, y lo entiendo. Y estoy totalmente en paz. No va a cambiar mi perspectiva de mi carrera y cómo me siento al respecto", señaló.

Cabe destacar que, además de sus dos grandes actuaciones en las postemporadas del 2007 y 2011, el QB terminó su carrera tras 16 temporadas para los Gigantes de Nueva York, con lo que lanzó para 57 mil 23 yardas y 366 touchdowns. En esos 16 años, sólo fue seleccionado para jugar en 4 Pro Bowls.

