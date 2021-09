Frank Gore dejará a la NFL y prepara su incursión al boxeo

Frank Gore, veterano corredor de la NFL que demostró su calidad en equipos como 49ers, Colts, Bills, Dolphins y Jets, reconoció que rechazó nuevas ofertas en el futbol americano por su deseo de incursionar al boxeo.

Durante una entrevista a NFL Media, el jugador explicó que su próximo objetivo es cerrar una pelea para mostrar su talento en los cuadriláteros.

"He estado entrenando, siempre he amado boxear, así que eso es lo que he estado haciendo. Vamos a intentar que ocurra una pelea, si lo hacemos, me verán en el ring.

"Me enamoré de lo duro que es (el boxeo). Pensaba, 'No podría pelear'. Pero siempre me gustan los retos, así que seguí haciéndolo y haciéndolo y me vi mejorando cada vez más. Ya verán cuando entre al ring", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO NACIONAL: CUAUHTÉMOC BLANCO Y BOFO BAUTISTA CALIENTAN EL PARTIDO