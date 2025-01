Isaac Alarcón, el mexicano que soñaba con jugar en los Cowboys y se hizo realidad

El sueño de la NFL parece imposible y más para todo aquel que no es de los Estados Unidos. Sin embargo, hay ejemplos de jugadores mexicanos que, a base de trabajo y constancia, han logrado abrirse camino en la liga más competitiva del mundo. Uno de ellos es Isaac Alarcón, quien pasó de ser un admirador de Dak Prescott a entrenar con él y forjar una inesperada amistad que guardará para toda su vida. La historia del liniero ofensivo mexicano es una de perseverancia y fe en lo imposible.

Isaac Alarcón, jugador mexicano en la NFL

Para jugadores internacionales, llegar a la NFL es un reto monumental. El programa International Player Pathway (IPP) selecciona talento de todo el mundo, pero solo cuatro de los nueve elegidos logran un lugar en un equipo de la liga. En condiciones normales, el proceso de entrenamiento en Florida dura tres meses, donde los prospectos trabajan con exentrenadores de la NFL en una academia especializada.

Sin embargo, la pandemia en 2020 complicó todo. “Por la pandemia, decidieron recortar todo esto a cuatro semanas nada más”, recordó Isaac. Tras ese breve periodo, tuvo que regresar a Monterrey sin saber qué pasaría con su futuro. “Después me entero, estando en Monterrey, que me firman los Cowboys. Me tengo que esperar otros tres meses porque nadie sabía qué estaba pasando, y hasta julio llego a Dallas”, relató.

Alarcon llegó a la NFL con los Dallas Cowboys

Pasar del fútbol americano universitario en México a la NFL fue un choque brutal. “Pase de competir contra equipos como la UDLAP, la UNAM, Tigres, la UACH, a competir con jugadores que estuvieron en LSU, Alabama, Clemson; con jugadores que en la NFL ya eran considerados All-Pros, como DeMarcus Lawrence”, explicó.

Además, el nivel de exigencia y conocimiento era gigantesco. “No tenía la velocidad, la fuerza, el conocimiento del juego. Aunque era el mismo deporte, ellos tenían años de ventaja en entender esquemas defensivos, frentes ofensivos, reglas… yo desconocía muchas de ellas”, confesó.

A pesar de la incertidumbre, el liniero regiomontano siempre estuvo convencido de que su destino estaba en los Cowboys. “Recuerdo que estaba en una junta con mi coach de línea ofensiva en Florida y nos dijeron: ‘Cuando un equipo de la NFL los agarre…’. Y yo le dije: ‘Los Cowboys, coach’. Me respondió que no funcionaba así, pero yo insistí: ‘A mí me van a agarrar ellos’”. Meses después, su premonición se hizo realidad.

Una conexión especial con Dak Prescott

El primer jersey de la NFL que Isaac tuvo fue el de Dak Prescott, sin imaginar que tiempo después compartiría vestidor con él. “Fue una de esas cosas que te hacen darte cuenta de que Dios también se fija en los detalles más pequeños”, comentó.

Desde su llegada a Dallas, Prescott mostró interés en él. “Cuando recién llegué a los Cowboys, se enteró de que era de México y me presentó con todo el equipo. Me preguntó si ya había encontrado un buen restaurante mexicano y, cuando le dije que no, me dijo: ‘Déjate llevo a este que conozco’. Súper buena onda”, contó.

Lo que más impactó a Isaac fue la humildad del quarterback estrella. “Es el jugador mejor pagado en la historia de los Cowboys, pero tiene ese lado humano donde la jerarquía no le afecta. Saluda igual a la persona más importante de la NFL que a alguien como yo, que sigue intentando abrirse camino”, destacó.

Hoy Alarcón forma parte de los San Francisco 49ers

Ahora, con su nueva oportunidad en los 49ers, Isaac Alarcón sigue persiguiendo su sueño en la NFL, recordando siempre el duro camino que tuvo que recorrer para llegar hasta aquí.

