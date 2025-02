El Super Bowl es uno de los eventos deportivos que más trascendencia tiene a nivel mundial, pero uno de las cosas que diferencia a este evento de otros sin lugar a dudas es el Show de Medio Tiempo, captando la atención de cientos de millones de personas al rededor del orbe y esta vez Kendrick Lamar será el encargado de el espectáculo de Super Bowl LIX.

Kendrick Lamar, encargado del Show de Medio Tiempo | AP

'Not Like Us' es el más reciente éxito en la carrera del rapero, productor y compoticor Kendrick Lamar, quien en la última entrega de los Grammy's fue galardonado con cinco premios y se espera que esta sea la canción principal del Show de Medio Tiempo en el Caesars Superdome.

¿Quienes serán los invitados de Kendrick Lamar en el Show de Medio Tiempo?

Originalmente la NFL solo había anunciado a Kendrick Lamar como el único artista encargado del Show de Medio Tiempo, pero hace unos cuantos días se anunció a la cantante SZA como invitada para este espectáculo.

SZA, invitada al Show del Medio Tiempo | AP

Como pasa año con año se espera que Kendrick Lamar tenga por lo menos un par de invitados sorpresa para el espectáculo, pero hasta el momento los nombres de los invitados sorpresa, pero se especula que puede tener una breve aparición artistas como aby Keem, Jay Rock, Doechii, Travis Scott, Rihanna, A$AP Rocky y hasta se habla que Taylor Swift podría tener una increíble participación al medio tiempo.

¿A que hora y donde ver el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

El Show del Medio Tiempo del Super Bowl LIX no tiene una hora fija para llevarse a cabo, pues depende completamente del transcurso del juego, pero se espera que se lleve a cabo al rededor de las 18:30 horas del centro de México y se podrá ver a través de los canales que transmiten el juego en México.

Hora: 18:30 horas del centro de México aproximadamente

Dónde ver: Canal 5, ESPN, Fox Sports

Super Bowl LIX | AP

