Super Bowl LIX: Tom Brady critica polémico castigo a favor de Kansas City

El legendario exmariscal de campo Tom Brady expresó su desacuerdo con una controversial decisión arbitral que favoreció a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX contra los Philadelphia Eagles. En la primera serie ofensiva del partido, los Eagles fueron sancionados por interferencia de pase ofensivo, lo que anuló una destacada recepción de A.J. Brown en territorio rival.

Brown, quien era cubierto por el cornerback de los Chiefs Trent McDuffie, logró recibir el balón mientras su rival caía al suelo en medio de la disputa por el ovoide. La jugada provocó la inmediata reacción de los oficiales, quienes lanzaron los pañuelos, generando la molestia de los aficionados y analistas presentes en el estadio.

Logró la recepción | AP

El exjugador y ahora comentarista de Fox, Tom Brady, no tardó en expresar su inconformidad con la sanción. "No me gusta nada eso. Es un juego demasiado crítico. Las peleas con las manos se están dando en el campo", comentó Brady en la transmisión.

"Siempre pensé que en estos partidos hay que dejar que los jugadores jueguen. Debería decidirse en el campo. No me gusta esa decisión para empezar el partido", añadió.

Cuestionó la decisión | AP

La penalización resultó en la anulación de una ganancia de 32 yardas para los Eagles, lo que frustró un avance prometedor hacia la zona de anotación y obligó a Filadelfia a despejar el balón. A pesar de la decisión en contra, los Eagles han dominado el partido y al medio tiempo suman una ventaja importante de 24-0.

Didn't take long to get an officiating controversy.



Both Tom Brady and Mike Pereira disagreed with this offensive pass interference call on the Eagles.pic.twitter.com/TVhZmQXDNI

— Awful Announcing (@awfulannouncing) February 9, 2025