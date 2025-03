Raiders planean liberar a Gardner Minshew, según reportes

Los Raiders de Las Vegas planean dejar en libertad al quarterback Gardner Minshew la próxima semana, dijo el miércoles una persona con conocimiento de la decisión.

AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se había hecho ningún anuncio.

El contrato de Minshew

Minshew firmó un contrato de dos años por 25 millones de dólares el año pasado, con 15 millones de dólares garantizados.

Raiders expected to release QB Gardner Minshew at start of new league year next week. (via @TomPelissero) pic.twitter.com/nmb16Jkt0m — NFL (@NFL) March 5, 2025

Derrotó a Aidan O'Connell en la carrera por el puesto de titular antes de la temporada pasada, pero tuvo dificultades para conservar el puesto. Terminó con 10 intercepciones y cuatro balones sueltos perdidos, además de lanzar nueve pases de touchdown. Una fractura de clavícula puso fin a su temporada el 24 de noviembre contra los Denver Broncos.

También te puede interesar: Los Kansas City Chiefs intercambian a Joe Thuney por una cuarta selección con los Chicago Bears