Ravens alcanzan un acuerdo de un año con el receptor DeAndre Hopkins

Los Ravens de Baltimore firmaron un contrato de un año y seis millones de dólares con el receptor veterano DeAndre Hopkins, según le informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

El jugador de 32 años se traslada de un contendiente de la AFC a otro después de terminar la temporada pasada con Kansas City. Capturó un pase de touchdown en la derrota de los Chiefs ante Filadelfia en el Super Bowl, pero 2024 no fue su temporada más productiva. Recibió 56 pases para 610 yardas con Kansas City y Tennessee.

Se une a los Ravens | AP

En su carrera de 12 años, que pasó mayormente con Houston y Arizona, Hopkins tiene 984 recepciones para 12.965 yardas y 83 touchdowns. Superó las 1.000 yardas recibidas tan recientemente como en 2023 con los Titans, pero el año pasado lo enviaron a Kansas City.

Hopkins le brinda otro objetivo al quarterback de Baltimore Lamar Jackson, junto a los receptores Zay Flowers y Rashod Bateman, y los alas cerradas Mark Andrews e Isaiah Likely.

Su producción ha venido a la baja | AP

Los Ravens lograron una tarea importante esta temporada baja cuando alcanzaron un nuevo acuerdo con el tackle Ronnie Stanley antes de que se convirtiera en agente libre. Baltimore también pudo mantener al fullback Patrick Ricard el martes.

