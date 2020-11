NFL: Pete Carroll firmó extensión de contrato con Seattle Seahawks

El entrenador de los Seahawks, Pete Carroll, firmó una extensión de contrato multianual, con lo se mantendrá atado al equipo después de cumplir los 70 años, informó una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló el domingo con The Associated Press bajo la condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la extensión de contrato.

Carroll está en su temporada 15 como entrenador en jefe y la 11 con Seattle, equipo al que ha llevado a ocho apariciones en la postemporada, incluyendo el título del Super Bowl en la campaña 2013.

El acuerdo de extensión de contrato que firmó anteriormente Carroll en 2018 terminaba tras la temporada 2021. El nuevo contrato, que fue acordado previamente esta temporada, expirará tras la temporada 2025.

El entrenador de 69 años tiene una marca de 139-91-1 en la temporada y de 150-91-1 al incluir la postemporada. Se ubica en el puesto 22 en la lista de ganadores de la NFL en ambas categorías y está a tres triunfos de empatar a Steve Owen, quien obtuvo 153 triunfos incluyendo los playoffs.

La extensión se concreta con los Seahawks (6-1) al frente de la División Oeste de la Conferencia Nacional. También lideran a la NFL en puntos con 34,2 por encuentro.

Carroll llegó a Seattle en 2010. Reemplazó a Jim Mora, quien estuvo sólo una temporada tras terminar 5-11.

