DK Metcalf se convierte en nuevo jugador de los Pittsburgh Steelers

Los Steelers ya iniciaron con sus movimientos en la agencia libre al fichar a uno de los receptores más cotizados en esta temporada baja, DK Metcalf. El equipo intercambió un pick en el Draft a los Seattle Seahawks para hacerse del receptor.

El pasado 5 de marzo el ahora exwide receiver de los Seahawks, quien ha estado en el equipo durante seis temporadas, solicitó un salir del equipo vía intercambio al todavía tener un año más en su contrato.

Dejó a los Seahawks | AP

Cuatro días después, Pittsburgh se hizo del receptor a cambio de una selección de segunda ronda en el Draft del próximo mes. Con esto Metcalf se une a George Pickens, Calvin Austin, y Mike Williams en el cuerpo de receptores.

Tras el intercambio, Pittsburgh no tardó en darle un nuevo contrato al receptor. De acuerdo con los reportes, los Steelers de dieron un contrato de cinco años con 150 millones de dólares, es decir 30 millones por año. Esto lo pone como el cuarto mejor pagado en su posición empatado con Amon-Ra St. Brown, Tyreek Hill y Brandon Aiyuk

Ya tiene un nuevo acuerdo | AP

La mala noticia para el receptor estrella es que, aún no sabe quien será el mariscal de campo que le lanzará pases pues, los dos QB que Pittsburgh tuvo la temporada pasada, Russell Wilson y Justin Fields, podrían salir en esta temporada baja.

Estadísticas de Metcalf

El receptor se une a los Steelers tras atrapar 438 pases para 6 mil 324 yardas y 48 touchdowns en seis temporadas con los Seahawks.

TRADE: Seahawks trading DK Metcalf to the Steelers for a 2025 second-round pick.



Metcalf is signing a five-year, $150 million contract with Pittsburgh. (via @tompelissero, @rapsheet) pic.twitter.com/fefRvz59Ud

— NFL (@NFL) March 9, 2025