Geoffrey Fernández pone a Jerome Bettis como su jugador favorito en la historia de los Steelers

La historia de los Pittsburgh Steelers en la NFL está plagada de tremendos jugadores, All Pros o Hall of Famers, inundan el relato de una franquicia con seis Super Bowls, ocho títulos divisionales y múltiples campeonatos divisionales, pero Geoffrey tiene a su favorito, ese que merece tener un capítulo aparte.

“Sin duda alguna para mí el preferido es Jerome Bettis, dos, Ben Roethlisberger, en esa camada también Hines Ward me encantaba, Antonio Brown, aunque fue un tipo que dio muchos bandazos y fue de arriba abajo y (Joe) Green que era maravilloso, me encantaba y así me puedo ir con varios, pero hay muchísimos jugadores que son emblemáticos. Troy Polamalu, por ejemplo, es uno de los mejores safetys que ha tenido la Liga”, recordó Fernández.

“La historia de Jerome Bettis cuando gana el Super Bowl (XL) cómo llega cuando ya se había retirado. Cuando Ben le dice que regrese para jugar un año más. Jerome fue factor esta temporada y Ben le dedicó esa victoria en el Super Bowl”, añadió.

Compartió que dentro de sus múltiples artículos que guarda en casa, hay uno que roba su atención, un casco que, de hecho, adquirió en uno de sus viajes a la Ciudad del Acero.

“Tenemos varios, chicos, grandes y medianos, pero hay uno muy bonito que es el clásico, uno de hace como 30 años y lo compramos hace mucho en una tienda en Pittsburgh. Tengo las terrible towels, evidentemente los jerseys de diferentes quarterbacks, sobre todo el que a nosotros nos tocó vivir, que fue Ben Roethlisberger”, afirmó.

