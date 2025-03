Mason Rudolph se reunirá con los Steelers con un contrato de dos años

Mason Rudolph regresó a donde alguna vez perteneció. El veterano mariscal de campo ha llegado a un acuerdo para regresar a los Pittsburgh Steelers por dos años, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se ha hecho público.

X: @steelers

El aporte de Rudolph a Steelers

El fichaje proporciona a los Steelers al menos un mariscal de campo experimentado en su plantilla después de que Pittsburgh declinara contratar de vuelta a Justin Fields, quien firmó un contrato de dos años con los New York Jets. Russell Wilson, quien fue titular en los últimos 12 partidos de Pittsburgh en 2024, se reunirá con otros equipos esta semana.

Según se informa, los Steelers han estado en contacto con el seis veces MVP Aaron Rodgers, quien se convirtió en agente libre el miércoles.

X: @Rudolph2Mason

Rudolph pasó las primeras cinco temporadas de su carrera en Pittsburgh, que lo seleccionó en la tercera ronda del draft de 2019. En su primera ronda con los Steelers, Rudolph tuvo un récord de 8-4-1 en 13 aperturas, incluyendo una racha de 3-0 para cerrar la temporada 2023, en la que ayudó a llevar a Pittsburgh a los playoffs.

Los números de Rudolph

Pittsburgh se negó a renovar con Rudolph la primavera pasada, y este terminó jugando 2024 con los Tennessee Titans. Rudolph lanzó para 1,530 yardas, con nueve touchdowns y nueve intercepciones en ocho partidos con los Titans, incluyendo un récord de 1-4 como titular.

Los Steelers también han fichado al ex corredor de los Philadelphia Eagles Kenneth Gainwell y al ex esquinero de los New York Jets, Brandin Echols.

También te puede interesar: Denver Broncos firma al ala cerrada Evan Engram por 23 millones de dólares