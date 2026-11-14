Chiefs anuncia que Kenneth Walker será baja ante Falcons por lesión para este fin de semana

Kenneth Walker lleva el ovoide en un juego ante Denver | NFL

Los Chiefs deberán modificar su ataque y darle mayor responsabilidad al novato Emmett Johnson

Los Kansas City Chiefs tendrán una ausencia importante para su compromiso ante los Atlanta Falcons, luego de que Kenneth Walker III fuera descartado para el partido de este domingo debido a una lesión en la ingle.

Podría interesarte NFL Lamar Jackson pasa por el quirófano y estará fuera varias semanas con los Ravens

¿Qué le pasó a Kenneth Walker y por qué no jugará ante Falcons?

De acuerdo con los reportes, Walker sufrió una distensión menor en la ingle durante la práctica del jueves. El corredor no participó en el entrenamiento del viernes y, después de evaluar su evolución, Kansas City decidió descartarlo para la Semana 10.

La decisión responde principalmente a una medida de precaución, pues los Chiefs no quieren exponer al jugador a una lesión de mayor gravedad. El entrenador Andy Reid había señalado que esperarían a conocer su evolución y que no lo pondrían en riesgo si no estaba en condiciones.

La ausencia representa un golpe importante para Kansas City, ya que Walker se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo. Acumula 872 yardas terrestres, siete anotaciones por tierra y promedia 109 yardas por encuentro.

Kenneth Walker mantiene un alto nivel en el juego por tierra | AP

¿Quién sustituirá a Kenneth Walker contra Atlanta?

Ante la baja de su corredor estelar, los Chiefs tendrán que recurrir al novato Emmett Johnson, quien apunta a asumir el protagonismo en el ataque terrestre. El jugador seleccionado en la quinta ronda del Draft 2026 suma 111 yardas por tierra y una anotación, además de 237 yardas por recepción y otro touchdown.

El panorama también representa un desafío porque Kansas City podría tener otras ausencias en su cuerpo de corredores. Jaydn Ott aparece como cuestionable por una molestia en los isquiotibiales, mientras que Nate Carter fue promovido del equipo de prácticas.

Kenneth Walker llega a Chiefs | Especial