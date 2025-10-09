Philadelphia Eagles vs New York Giants EN VIVO NFL Semana 6

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL JUEGO:

1Q Giants 13-3 Eagles | ¡TOUCHDOWN GIANTS! Dart encuentra a Robinson y extienden su ventaja

1Q Giants 7-3 Eagles | ¡TOUCHDOWN GIANTS! Jaxson Dart anota con un gran acarreo y se van arriba

JAXSON DART DOES IT HIMSELF.



1Q Giants 0-3 Eagles | Eagles pega primero con un gol de campo de Jake Elliott

1Q Giants 0-0 Eagles | El balón está en el aire y....¡Arranca el partido!

Jaxson Dart busca su segunda victoria al mando del equipo

Warming up with Mr. Dart.



Desde 2015 Filadelfia suma 17 victorias por sólo cuatro de Nueva York

Los Eagles llegan con una racha de dos triunfos al hilo ante los Giants

Todo listo para el arranque de la Semana 6

El enfrentamiento divisional entre los Philadelphia Eagles y los New York Giants es el plato fuerte del Thursday Night Football de la Semana 6 de la temporada 2025 de la NFL.

Realidades Opuestas en la NFC Este

Este encuentro enfrenta a dos rivales de división con trayectorias muy diferentes en lo que va de la temporada 2025. Eagles (4-1), líderes de la NFC Este, llegan a este partido tras sufrir su primera derrota de la temporada ante los Denver Broncos. Buscan reponerse rápidamente en una semana corta para consolidar su posición en la cima de la división.

Por su parte, los Giants (Récord 1-4) se encuentran en el fondo de la tabla de la NFC Este y vienen de una derrota ante los New Orleans Saints. Una victoria en casa contra su archirrival es crucial para mantener vivas sus esperanzas y evitar que la temporada se les escape de las manos.

La Historia Reciente Favorece a Eagles

La rivalidad divisional ha estado fuertemente marcada por el dominio de Filadelfia en los últimos años, pues han ganado siete de los últimos ocho encuentros contra los Giants, incluyendo los dos partidos de la temporada pasada.

Se espera un partido físico y muy disputado, típico de la NFL Este, donde los Eagles buscan reafirmar su estatus y los Giants intentan dar un golpe de autoridad en su estadio.