Dallas Cowboys vs New York Jets EN VIVO NFL Semana 5

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL JUEGO:
TODO LISTO
Cowboys y Jets hacen los últimos calentamientos en el emparrillado del MetLife Stadium previo al arranque del juego.
¡A rompe el cero!
Jest busca romper la mala racha y conseguir su primera victoria de la temporada.
Domingo de NFL y se celebra con un partidazo entre Dallas Cowboys y New York Jets, correspondiente a la Semana 5 de la temporada 2025.
¡COMIENZA EL PARTIDO!
1Q - 15:00 - COWBOYS 0-0 JETS | ¡Arranca el juego en New York! Jets tiene la primera ofensiva del juego.
1Q - 10:00 - COWBOYS 0-3 JETS | ¡GOL DE CAMPO! Jeta abre el marcador y suma los primeros puntos del partido.
1Q - 04:57 - COWBOYS 3-3 JETS | ¡GOL DE CAMPO! Cowboys se queda en zona roja y empata el juego con sus primeros tres puntos.
2Q - 11:40- COWBOYS 10-3 JETS | ¡TOUCHDOWN! Dak Prescott conecta con Ferguson para tomar la ventaja.
TE screen for the score 🏡@jqfergy11 finds the end zone!
Los Vaqueros llegan con una marca de 1-2-1 luego de haber empatado 40-40 contra los Packers el pasado fin de semana.
La ofensiva comandada por Dak Prescott ha mostrado mejorías, pero el equipo sigue sin convencer. Ahora, enfrente tiene un rival a modo para buscar su segundo triunfo del año.
Del otro lado, los Jets son de las peores franquicias con un récord de 0-4, aunque ya tendrán de regreso a Justin Fields, quien se perdió un juego por conmoción.