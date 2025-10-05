Dallas Cowboys vs New York Jets EN VIVO NFL Semana 5

REDACCIÓN RÉCORD
5 de Octubre de 2025

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL JUEGO:

TODO LISTO

Cowboys y Jets hacen los últimos calentamientos en el emparrillado del MetLife Stadium previo al arranque del juego.

¡A rompe el cero!

Jest busca romper la mala racha y conseguir su primera victoria de la temporada.

Domingo de NFL y se celebra con un partidazo entre Dallas Cowboys y New York Jets, correspondiente a la Semana 5 de la temporada 2025.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

1Q - 15:00 - COWBOYS 0-0 JETS | ¡Arranca el juego en New York! Jets tiene la primera ofensiva del juego.

1Q - 10:00 - COWBOYS 0-3 JETS | ¡GOL DE CAMPO! Jeta abre el marcador y suma los primeros puntos del partido.

1Q - 04:57 - COWBOYS 3-3 JETS | ¡GOL DE CAMPO! Cowboys se queda en zona roja y empata el juego con sus primeros tres puntos.

2Q - 11:40- COWBOYS 10-3 JETS | ¡TOUCHDOWN! Dak Prescott conecta con Ferguson para tomar la ventaja.

 

Los Vaqueros llegan con una marca de 1-2-1 luego de haber empatado 40-40 contra los Packers el pasado fin de semana.

La ofensiva comandada por Dak Prescott ha mostrado mejorías, pero el equipo sigue sin convencer. Ahora, enfrente tiene un rival a modo para buscar su segundo triunfo del año.

Del otro lado, los Jets son de las peores franquicias con un récord de 0-4, aunque ya tendrán de regreso a Justin Fields, quien se perdió un juego por conmoción.

NFL

