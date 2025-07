Justin Fields seguirá en recuperación tras sufrir una lesión en el entrenamiento

Justin Fields regresó al campo para los Jets de Nueva York, pero no practicó el viernes, lo cual fue una imagen bienvenida para los fanáticos que contenían la respiración nerviosamente 24 horas antes.

El mariscal de campo se dislocó un dedo del pie derecho al comienzo del entrenamiento del jueves y fue trasladado en camilla desde el campo a las instalaciones, donde se le realizaron múltiples pruebas antes de que el equipo anunciara el diagnóstico. El entrenador Aaron Glenn dijo que Fields estará bajo observación diaria y que los Jets no lo apresurarán a regresar a los entrenamientos.

"Es pronto, pero también queremos asegurarnos de tener tantas repeticiones como sea posible con él", dijo Glenn el viernes después del primer entrenamiento del equipo con público presente. "Así que cuando esté listo para regresar, nos aseguraremos de que esté en el campo, de que reciba esas repeticiones. Ahora, estará en las reuniones, en todas esas cosas".

"Pero en general, vamos a trabajar juntos y asegurarnos de que sea colaborativo en lo que respecta a cuando regrese al campo".

Pretemporada de los Jeets | AP

Fields usó su casco, ya que pasó la mayor parte del entrenamiento en la banda y con el resto del equipo ofensivo, aunque parecía caminar sin cojear. El veterano suplente Tyrod Taylor lideró el ataque durante el entrenamiento, con Adrian Martinez y el novato Brady Cook también recibiendo jugadas.

Fields se lesionó cuando un compañero le pisó el pie mientras lanzaba un pase incompleto a Jeremy Ruckert en su quinta jugada de entrenamientos de equipo. El mariscal de campo se sentó en el césped unos instantes antes de levantarse y cojear con fuerza hasta la banda con la ayuda de un entrenador. Luego se sentó en el asiento del copiloto de un carrito que lo llevó del campo a las instalaciones, donde se levantó y caminó por sus propios medios.

En las horas previas a que los Jets confirmaran la naturaleza y gravedad de la lesión, las redes sociales estaban llenas de comentarios sobre si Fields podría perderse un tiempo significativo.

“La enorme tormenta que se creó realmente no tenía sentido”, dijo Glenn. “Y creo que es una lección para todos: esperemos a tener el diagnóstico. Y no les voy a mentir, ¿de acuerdo? Les diré exactamente qué es y seguiremos adelante. Para que esto no vuelva a suceder”.

Campamento de los Jeets | AP

Fields está en su primera temporada con los Jets tras jugar el año pasado en Pittsburgh. Pasó sus primeras tres temporadas en la NFL en Chicago tras ser la undécima selección global del draft de 2021, procedente de Ohio State. Entre los atributos que lo hicieron atractivo para Nueva York, que lo firmó con un contrato de dos años y 40 millones de dólares en marzo, está su capacidad para hacer jugadas con las piernas, algo que a Glenn no le preocupa que se vea afectado por la lesión.

“Si Justin vuelve a entrenar, significa que está listo para jugar”, dijo Glenn. “Así que va a ser él mismo y no voy a impedir que lo sea. La cuestión es que no queremos que nadie lo moleste, pero tiene que ser él mismo cuando esté en el campo porque, en mi opinión, intento que los entrenamientos se parezcan a los partidos tanto como sea posible. Así que quiero que sea él mismo durante sus entrenamientos”.

Mientras tanto, Taylor, quien cumple 36 años el 3 de agosto y es el jugador de mayor edad de los Jets en la plantilla, seguirá trabajando con el ataque titular. Tuvo un entrenamiento muy sólido hasta el último periodo, cuando la sesión terminó con una intercepción de Andre Cisco.

"Justin es mi hermano y lo conocía desde antes de que llegara", dijo Taylor, añadiendo que suelen entrenar juntos. "Ante todo, quería asegurarme de que estuviera bien mental y físicamente. Sé que es duro y que es una lástima que en este deporte se produzcan lesiones, así que es mejor no ver que eso le pase a nadie, especialmente a alguien que conoces personalmente".

Justin Fields con los Jeets | AP

