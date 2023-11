¡Los 5 partidos imperdibles de la Semana 10 de la NFL! Hora y por dónde ver

Hay un dicho que es -casi- infalible en la NFL: ganar en noviembre y diciembre para jugar en enero. La temporada 2023 comienza su segunda mitad y las posiciones de Playoffs comienzan a ocuparse, pero de momento todo está tan apretado que un error puede ser bastante caro, es por ello que todos los equipos saldrán con todo. Estos son los 5 IMPERDIBLES de la jornada dominical de la SEMANA 10.

COLTS (4-5) VS PATRIOTS (2-7)

Estadio: Frankfurt | Hora: 8:30 | TV: Fox Sports

El segundo juego en Alemania es de urgencia para los Patriots y, sobre todo, para Bill Belichick, pues información desde Boston apunta a que el legendario coach sería despedido en caso de caer.

PACKERS (3-5) VS STEELERS (5-3)

Estadio: Acrisure | Hora: 12:00 | TV: Fox Sports 2

El Norte de la Conferencia Americana es una caldera. Aunque los Ravens dominan con una ligera ventaja, debajo de ellos Steelers, Browns y Bengals tienen la misma marca, por lo que el juego de este mediodía en Pittsburgh podría potenciar a los de negro y amarillo.

49ERS (5-3) VS JACKSONVILLE (6-2)

Estadio: EverBank | Hora: 12:00 | TV: Fox Sports

El oro se convirtió en cobre y el aplastante arranque de carrera profesional de Brock Purdy se convirtió en una pesadilla. El mariscal de campo atraviesa una crisis de tres derrotas al hilo y la visita a Jacksonville no será nada fácil, con unos Jaguars en buen momento y líderes del Sur de la Americana.

GIANTS (2-7) VS COWBOYS (5-3)

Estadio: AT&T | Hora: 15:25 | TV: Fox Sports

Caer ante los Eagles fue malo para los Cowboys, pero no tanto. Y es que la exhibición frente a Filadelfia dejó con buen sabor de boca a los aficionados de la Estrella Solitaria, quienes vieron la siempre tan ausente garra de sus jugadores. Este domingo, los Giants, ya sin Daniel Jones, no deberán ser mayor problema.

JETS (4-4) VS RAIDERS (4-5)

Estadio: Alligiant | Hora: 19:20 | TV: ESPN

Ambos equipos están atascados en la lucha por la segunda plaza de sus divisiones, los dos van con todo al ataque, pese a que sus mariscales de campo no son lo mejor en su plantilla, y también amboso cuentan con defensivas destacadas, sobre todo la neoyorquina, por lo que el Domingo por la Noche no puede ser otra cosa que espectacular.

